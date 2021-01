Come finisce Ghostbusters? Guida al cult con Bill Murray e Sigourney Weaver

In attesa di poter mettere finalmente gli occhi su Ghostbusters: Legacy, la cui uscita nelle sale è stata da poco posticipata a novembre 2021, facciamo un passo indietro per ripercorrere insieme gli eventi finali del primo, leggendario capitolo uscito nel 1984, Ghostbusters - Acchiappafantasmi.

Nel terzo atto del film, gli Acchiappafantasmi salgono in cima al palazzo in cui vivevano Dana e Louis, progettato dal folle architetto di nome Ivo Shandor in modo che funzionasse da gigantesca antenna spirituale per richiamare il malefico dio sumero Gozer e mettere così fine alla società.

I quattro si ritrovano quindi davanti a un portale dimensionale da cui appare Gozer, che si mostra come una creatura simile ad una donna. Dopo averli attaccati con una scarica di fulmini, la calamità offre loro la possibilità di scegliere la forma fisica con la quale essere distrutti, e mentre tutti cercano di evitare pensieri che potrebbero metterli in grave pericolo, a Ray viene inavvertitamente in mente la simpatica e paffuta mascotte della sua marca di marshmallow preferita. Sotto forma dell'Uomo della Pubblicità dei Marshmallow (noto in originale come Stay Puft Marshmallow Man), Gozer inizia a seminare il panico per New York, ma nel frattempo i quattro riescono a trovare una soluzione: incrociare i flussi delle proprie armi e puntarle verso il portale da cui era arrivato Gozer, causando un'esplosione che scioglie il pupazzo in un'ondata di zucchero fuso.

Dana e Louis vengono così liberati dal corpo carobonizzato dei mostruosi cani che li avevano impossessati, e il dottor Venkman può finalmente riunirsi con la sua amata. Messa in salvo la città, gli Acchiappafantasmi ricevono un'ovazione da parte della folla, che ora li vedono come dei veri e propri eroi. La pellicola si conclude con i quattro che fanno ritorno alla caserma acclamati dai cittadini.

