Come finisce il film World War Z? Riviviamo il finale dell'horror con Brad Pitt

In attesa di eventuali novità sul sequel di World War Z, lo zombie movie del 2013 ispirato all'omonimo bestseller di Max Brooks, ripercorriamo insieme gli eventi finali della pellicola prodotta e interpretata da Brad Pitt.

Il film si apre con un'epidemia zombie che minaccia di distruggere l'umanità e che spinge Gerry Lane (Pitt), un ex investigatore delle Nazioni Uniti ritiratosi a vita privata, a tornare in servizio per mettere in salvo la propria famiglia su una nave del governo. L'uomo parte dunque alla ricerca del luogo del primo contagio, di scorta ad un promettente virologo, nella speranza di isolare il virus e trovare finalmente un vaccino.

Dopo aver scoperto che gli zombie ignorano alcune persone perché affette da malattie in quanto il loro istinto li spinge ad infettare solamente i soggetti sani, Gerry viene mandato dal sottosegretario delle Nazioni Unite (e suo vecchio amico) a Cardiff, nel Galles, ma poco prima di atterrare il volo viene compromesso da uno zombie penetrato a bordo dell'aereo, costringendo Gerry a lanciare una granata che squarcia il velivolo. Sopravvissuto a disastro, il nostro raggiunge il centro medico dell'OMS e mette al corrente i ricercatori della sua intuizione. Gerry viene così inviato all'interno di un reparto invaso dagli zombie per recuperare u patogeno infettivo potenzialmente letale, in modo che i medici possano utilizzarlo per sperimentarne l'efficacia, e si ritrova a doverlo testare in prima persona per evitare di rimanere vittima degli infetti.

Per fortuna la sua idea si rivela corretta: l'uomo viene ignorato dagli zombie e riesce a consegnare il patogeno agli altri medici, i quali possono finalmente preparare un vaccino e distribuirlo su scala mondiale. Gli eserciti, ora immuni, riescono a sterminare in sicurezza tutti gli zombie, e Gerry può finalmente riunirsi alla sua famiglia.

Intanto, World War Z è tornato in top 10 nel box office USA grazie a A Quiet Place II.