Come finisce il film The Prestige? Spiegazione del finale del film di Nolan

Ma voi ve lo ricordate il finale di The Prestige? Uno dei migliori film di Christopher Nolan, acclamato da tutti e in grado di mettere sullo schermo la sfida fra due maghi nella Londra di fine '800: Alfred Borden (Christian Bale) e Robert Angier (Hugh Jackman). Qual è la spiegazione del finale?

The Prestige termina con tante rivelazioni e colpi di scena uno dopo l'altro. Innanzi tutto viene spiegato il trucco di Robert Angier, inserendo un elemento sovrannaturale. Tramite la macchina ideata da Nikola Tesla, l'illusionista creava una copia di sé stesso, un vero e proprio clone, e lo utilizzava per il trucco. (Tra l'altro, sapevate come Nolan ha convinto David Bowie a fare Nikola Tesla?). Poneva infatti la vasca vicina al macchinario dove sarebbe finito lui.

L'Angier originale è quindi morto la prima volta che ha inscenato il trucco, mentre il clone (uguale in tutto e per tutto anche per quanto riguarda i ricordi) portava avanti lo spettacolo. La condanna di Angier era però questa: non sapere se sarebbe toccato a lui o alla nuova copia il destino fatale. Infatti uno dei due sarebbe morto, l'altro sarebbe riapparso sano e salvo prendendosi gli applausi del pubblico.

Sul finale Borden spara ad Angier ed entrambi si rivelano i rispettivi trucchi: la macchina di Tesla con le copie e il fatto che Borden avesse un fratello gemello che lo aiutava a "sdoppiarsi" nel suo numero di magia.

Borden decide allora di ripartire da zero con la figlia e mentre il teatro va a fuoco si scoprono decine di vasche che contegono tutti i cadaveri dei cloni di Angier.

The Prestige racconta quindi l'ossessione malata e malsana di rivaleggiare sull'altro, e l'attaccamento morboso allo spettacolo. Un attaccamento così viscerale addirittura da "uccidersi" ogni volta per dare al pubblico quello che voleva, e battere il proprio avversario. Entrambi gli illusionisti sono quindi arrivati a perdere la loro umanità per vincere la sfida.

E voi ve lo ricordavate il finale di The Prestige? Vi era piaciuto il film di Christopher Nolan? Ditecelo nei commenti! E nell'attesa recuperatevi questa bellissima clip di Oppenheimer.