Come finisce il film The Hateful Eight? Spiegazione del western di Quentin Tarantino

In attesa di scoprire quale sarà il decimo e probabilmente ultimo film diretto da Quentin Tarantino, torniamo a parlare e rivivere le magiche atmosfere western del suo ottavo lungometraggio, il bellissimo The Hateful Eight, titolo dal grande impianto dialogico e teatrale uscito nelle sale cinematografiche nel 2016.

Protagonisti del film sono appunto 8 personaggi. Il maggior Marquis Warren (Samuel L. Jackson), John "il Boia" Ruth (Kurt Russell), Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh), Chris Mannix (Walton Goggins), Bob il Messicano (Demian Bichir), Oswaldo Mobray (Tim Roth), Joe Gage (Michael Madsen) e il Generale Sandford Smithers (Bruce Derne). Il gioco imbastito da Tarantino è tutto incentrato su quale dei quattro personaggi presenti nell'Emporio di Mannie all'arrivo di Warren, Ruth, Domergue e Mannix sia in combutta con la prigioniera del Boia per liberarla.



Come finisce The Hateful Eight? Scopriamo che tutti e quattro i personaggi nell'Emporio erano in realtà parte della Banda dei Domergue, con il leader, Jody Domergue (Channing Tatum), appostato sotto il pavimento dell'Emporio, in attesa di fare la sua comparsa. Quando Warren tiene in scacco la Banda, Jody gli spara nei genitali, ferendolo a morte, mentre Mannix tiene sotto tiro gli altri. Jody esce dalla botola e viene ucciso da Warren e anche Mobray e Gage alla fine muoiono per mano del Generale e di Mannix.



Dato che la Domergue sarebbe dovuta essere impiccata, prima di morire sia Warren che Mannix decidono di rispettare le volontà del Boia Ruth, impiccandola al soffitto e osservandola soddisfatti morire prima di trapassare e loro volta.



Per ulteriori approfondimenti, vi lasciamo al nostro ricordo di Ennio Morricone, scomparso lo scorso 6 luglio 2020.