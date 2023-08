Come finisce il nuovo film di Adam Sandler su Netflix? Il riassunto del finale

Amato dai fan, odiato (almeno fino a un po' di tempo fa) da buona parte della critica, Adam Sandler è ormai da tempo una certezza: Netflix sapeva benissimo che puntare sulla star di 50 Volte il Primo Bacio avrebbe dato i suoi frutti, e infatti You are so not Invited to my Bat Mitzvah si sta rivelando un altro grandissimo successo.

