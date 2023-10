Come finisce Fair Play? Spiegazione del finale del film erotico su Netflix

Come finisce Fair Play? Il nuovo thriller erotico di Netflix con protagonisti la star di Bridgerton Phoebe Dynevor e l'attore di Solo: A Star Wars Story Alden Ehrenreich sta spopolando tra gli abbonati alla piattaforma di streaming on demand, ecco tutto quello che dovete sapere.

La storia segue una coppia, Emily e Luke, che oltre ad essere neo-fidanzati pronti a sposarsi sono anche colleghi in un prestigioso fondo fiduciario, la One Crest Capital: la politica interna dell’azienda è rigidissima e spietata e vieta le relazioni tra impiegati, e di conseguenza Emily e Luke devono tenere nascosta la loro relazione per non essere licenziati. Quando però lei riceve un’importante promozione e lui diventa un suo sottoposto, il rapporto nella vita privata inizia lentamente ad incrinarsi.

Le tensioni tra i due crescono di scena in scena e peggiorano nel passaggio tra casa e ufficio e ufficio e casa, fino a segnare la storia d'amore nel momento in cui i ruoli dominanti nella coppia sembrano definitivamente rovesciarsi: la volontà di lui di possedere lei diventa evidente quando, avendo perso il lavoro che si aspettava di ottenere, Luke diventa impotente a letto, cosa che accresce il risentimento che l'uomo prova verso la compagna. Una volta che tutto sarà compromesso, sia a lavoro che a casa, Luke e Emily avranno un ultimo violento confronto che deflagrerà in un rapporto sessuale brutale che sfocia nello stupro e al termine del quale lei capisce che il desiderio di lui è sempre stato solo quello di dominarla.

Alla fine Emily riuscirà a slegarsi da questo rapporto e riabilitarsi agli occhi del leader della One Crest Capital: negli ultimi minuti del film la donna denuncerà Luke per molestie sessuali, descrivendolo al suo capo come uno stalker e mentendo sulla loro relazione (che lui aveva svelato davanti a tutti), rovinandogli definitivamente la carriera. Nella scena finale, Emily ottiene la sua vendetta contro Luke umiliandolo e costringendolo ad inginocchiarsi davanti a lei a chiedere scusa: il sangue versato nell'ultima scena chiude il cerchio con quello mestruale della scena iniziale.

