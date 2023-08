Come finisce Dunkirk? Spiegazione del finale del film di Nolan

Spiegare i finali dei film di Christopher Nolan non è mai impresa facile, anche se si tratta di Dunkirk, film storico del 2017 basato sulla battaglia di Dunquerque avvenuta durante la Seconda Guerra Mondiale. Proviamo però a farlo raccontandovi tutto.

Intanto bisogna ricordare che Dunkirk è strutturato lungo tre linee narrative, ognuna con il proprio svolgimento e soprattutto di differente lunghezza temporale: una settimana per la prima, un giorno per la seconda e un'ora per la terza. Terra, acqua e aria.

Christopher Nolan ha giocato sull'aumento della tensione man mano che il film procede, mescolandolo all'attesa dei soldati sulla spiaggia francese. E inganna lo spettatore facendogli credere che le tre linee siano contemporanee, mentre invece si intersecano senza una linearità effettiva, che si chiude soltanto sul finale del film.

Infatti le tre linee narrative di Dunkirk convergono esattamente sul finale, perché terminano tutte e tre allo stesso momento essendo iniziate in periodi temporali diversi. Infatti il punto del film è l'evacuazione dei soldati alleati che si trascina nel tempo che passa.

Sul finale l'aereo pilotato da Farrier atterra sulla spiaggia dopo l'evacuazione, facendosi catturare dai tedeschi ma avendo compiuto il suo lavoro, dato che ha permesso copertura aerea durante le operazioni.

Le tre linee quindi si intersecano in alcuni momenti e con determinati personaggi per raccontare come in guerra nessuno ha mai davvero il quadro completo della situazione, soprattutto i soldati, spesso in balia degli eventi e delle decisioni dei propri superiori.

Dunkirk racconta infatti il farcela nonostante tutto, nonostante sé stessi, perché i soldati sono convinti di avere la propria nazione contro perché sono scappati dal campo di battaglia e si sono fatti salvare.

Invece secondo Christopher Nolan non c'è alcuna vergogna nel sopravvivere, perché il futuro potrà essere positivo solo se si lavora assieme, mettendo davanti la collettività rispetto al singolo o alle mire dei pochi.

Tra l'altro sapevate che Christopher Nolan ha attraversato la Manica per preparare Dunkirk? E che il tempo è talmente importante che Hans Zimmer ha usato l'orologio di Nolan come base per la colonna sonora di Dunkirk?

Oltre a queste curiosità, a voi era piaciuto il finale di Dunkirk?