Come finisce Damsel? Spiegazione del finale del film con Millie Bobby Brown

Damsel è il nuovo fantasy Netflix con protagonista Millie Bobby Brown nei panni di Elodie, una giovane fanciulla alle prese con un'ardua sopravvivenza tra boschi tutt'altro che fatati. Ma qual è l'esito dell'avventura di Elodie? Riuscirà a vendicarsi dell'inganno perpetrato contro di lei?

Il film di Juan Carlos Fresnadillo ( già apprezzato in 28 settimane dopo) ha fortunatamente un lieto fine, almeno dal punto di vista di Elodie.

La giovane donna, infatti, scopre finalmente cosa c'è dietro il "pegno" della famiglia reale del regno di Aurea: non fu il drago ad attaccare il villaggio e dunque scegliere il sacrificio delle giovani della famiglia reale come condizione per la pace, bensì fu il re ad uccidere i suoi piccoli durante una missione proprio nella grotta del drago. Devastata dal dolore, quest'ultima obbligò la famiglia reale a un sacrificio al fine di far provare loro il suo stesso dolore. Il patto di sangue con il Drago, però, non fu davvero rispettato in quanto il re sacrificò soltanto le future spose dei suoi figli, non imparentate davvero con la famiglia reale.

Una volta appresa la verità e che la prossima ad essere sacrificata sarà la sorella, Elodie prepara una piccola trappola per salvare Floria, tuttavia quando il piano funziona la giovane donna non scappa con la sorella bensì si scontra con il drago nel tentativo di spiegargli che entrambe sono state miseramente ingannate e che è tempo di cercare vendetta. Il drago inizialmente non le crede ma solo alla fine del combattimento quando un trucco di Elodie ferisce la creatura con il suo stesso fuoco, crede alle parole della fanciulla e medita vendetta.

Elodie e il drago giungono al castello dove si sta svolgendo il terzo matrimonio con la terza giovane da sacrificare e finalmente il drago può vendicarsi dell'inganno ordito dalla famiglia reale. Una volta che l'intera famiglia è morta bruciata viva, Elodie torna a Inophe in compagnia della matrigna, della sorella Floria e del drago pronti a lasciarsi l'incubo alle spalle.

Damsel vede Millie Bobby Brown in un ruolo inedito: ma la critica avrà promosso o bocciato il nuovo fantasy Netflix?