Come finisce Cinquanta Sfumature di Rosso? Spiegazione del finale della trilogia

Che piaccia o meno, la trilogia di Cinquanta Sfumature ha appassionato milioni di spettatori, guadagnandosi il rinnovo per ben tre film atti a coprire gli altrettanti libri di E.L. James da cui è tratta la saga: a un po' di anni dall'uscita del suo terzo e ultimo capitolo, dunque, è probabilmente arrivato il momento di un utile recap.

A fare da conclusione alla trilogia thriller/erotica è Cinquanta Sfumature di Rosso, che ci narra quindi gli eventi raccontati dall'omonimo libro: Ana e Christian sono sposati, ma i problemi sono sempre dietro l'angolo, tra la volontà della ragazza di mantenere il suo cognome, la richiesta di eliminare le punizioni, un Jack Hyde sempre più arrabbiato e vari personaggi del passato pronti a rifarsi vivi.

Il culmine della vicenda si raggiunge quando, verso il finale, l'ex-datore di lavoro di Ana rapisce la sorella di Christian, chiedendo un riscatto di 5 milioni di dollari per non ucciderla. Il personaggio di Dakota Johnson, già in crisi con Christian dopo aver scoperto di essere incinta, riesce dunque a fuggire e a recarsi in banca per munirsi dei soldi necessari a salvare la vita di Mia: Grey, nel frattempo, crede che sua moglie sia scappata con l'intenzione di lasciarlo.

Ana si reca dunque da Jack e, quando questi minaccia di ucciderla per vendicarsi di aver perso il lavoro, gli spara: segue un blackout di Ana, che si risveglia tre giorni dopo in ospedale con Christian, pronto a far pace. A questo punto Christian scopre dal suo investigatore privato l'origine del suo legame con Jack: i due erano infatti nella stessa famiglia affidataria.

I guai, dunque, sembrano ormai alle spalle: il film si conclude con un salto in avanti di un paio d'anni, con Ana e Christian pronti a dare il benvenuto alla loro secondogenita e a godersi una vita familiare che ormai sembra filare finalmente liscia. Per saperne di più, comunque, qui trovate la nostra recensione di Cinquanta Sfumature di Rosso.