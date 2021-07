Come finisce Il cavaliere oscuro? Ricordiamolo a 13 anni dall'uscita

Il cavaliere oscuro di Christopher Nolan usciva nelle sale di tutto il mondo nella terza settimana di luglio del 2008, e tredici anni dopo la sua uscita vogliamo ricordarlo con voi ripercorrendo il celebre finale del film con Christian Bale.

La trama della pellicola segue Batman, il tenente James Gordon e il procuratore distrettuale Harvey Dent alle prese con la misteriosa figura di Joker, interpretato da un leggendario Heath Ledger, un personaggio sadico e senza passato che spunta dal nulla e getta la città nel disordine e nell'anarchia.

Nel terzo atto del film, il vigilante riesce finalmente a mettere fuorigioco il Clown Principe del Crimine dopo uno scontro sulla cima di un grattacielo in costruzione, lasciandolo inerme nella mani della polizia, ma nel frattempo emergeuna nuova minaccia, Harvey Dent, che distrutto dalla morte di Rachel perde il suo lato umano e diventa Due Facce. Batman si precipita così nel magazzino in cui la sua vecchia amata ha perso la vita, dove Dent sta tenendo in ostaggio Gordon e la sua famiglia, e tenta inutilmente di farlo ragionare. La parte buona di Dent però è ormai svanita, e l'eroe si trova costretto a travolgerlo per impedirgli di uccidere il figlio di Gordon, cadendo insieme a lui dall'edificio. Dent muore sul colpo, mentre Batman riesce a salvarsi per un soffio.

A questo punto arriviamo alla scena finale, in cui Batman si allontana nella notte dopo aver deciso di addossarsi la colpa dei misfatti di Dent per renderlo un eroe agli occhi di Gotham, e restituire così la speranza alla città. Iconica poi la frase di chiusura pronunciata da Gordon: "Perché Batman è l'eroe che Gotham merita, ma non quello di cui ha bisogno adesso. E quindi gli daremo la caccia. Perché lui può sopportarlo. Perché lui non è un eroe. È un guardiano silenzioso che vigila su Gotham. Un cavaliere oscuro".

