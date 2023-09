Come finisce Batman Begins? Riassunto e spiegazione del capolavoro di Nolan

Passa il tempo ma un film come Batman Begins non perde mai il suo fascino. Il rilancio firmato Christopher Nolan è ancora nell'Olimpo dei film sull'Uomo Pipistrello, ma vi ricordate come finisce esattamente il lungometraggio? Ci pensiamo noi.

A Gotham è scoppiato il panico nel finale di Batman Begins. Ra's al Ghul (Liam Neeson) sta compiendo il suo piano di "purificazione della città", rilasciando la tossina di Crane che fa impazzire le persone in modo da causa un'isteria di massa e portare al collasso la città stessa. Per farlo vuole arrivare con la monorotaia alla Wayne Tower, snodo principale delle acque di Gotham: se riuscisse a raggiungerla sarebbe la fine.

Il Batman di Christian Bale però riesce a salvare prima Rachel (Katie Holmes) e fermare la corsa della monorotaia grazie al commissario Gordon (Gary Oldman) alla guida della Batmobile. Arriva quindi lo scontro con Ra's al Ghul, vecchio mentore di Bruce: l'eroe ha la meglio e conferma il fatto che non intende uccidere il suo nemico. Ma nemmeno salvarlo.

Infatti Batman plana via lasciando che la monorotaia ormai senza controllo precipiti distruggendo l'emettitore di onde che vaporizzava la tossina di Crane per farla diventare respirabile. E lasciando anche lo stesso Ra's al Ghul, ormai inerme, sulla monorotaia.

Batman salva Gotham, ma Rachel dice a Bruce che non può stare con lui finché ci sarà di mezzo Batman fra loro. Bruce mette Lucius Fox (Morgan Freeman) a capo della Wayne Enterprises e ora che Gordon è tenente inizia a contattarlo con il classico riflettore puntato al cielo. A quel punto gli rivela che c'è un nuovo pericolo in città, dandogli una carta da gioco con il joker.

A quel punto si chiude con la battuta iconica sul fatto che Gordon non dovrà mai ringraziare Batman per tutto quello che ha fatto.

Un finale perfetto che tira le somme del film, dando finalmente l'immagine "pubblica" di Batman e mettendo le basi per lo scontro con il Joker del secondo capitolo, ma con tutti gli embrioni del Cavaliere Oscuro già in questo film.

E voi ve lo ricordavate il finale? Sapevate perché Nolan ha deciso di fare Batman Begins? E come lo stesso Nolan ha convinto la produzione a ingaggiare Cillian Murphy per Batman Begins? Diteci tutto quello che pensate nei commenti!