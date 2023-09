Come finisce Balla coi lupi? Spiegazione del finale del film

Uno dei tanti film capaci di mettere d'accordo praticamente tutti sul suo giudizio è Balla coi lupi, capolavoro di Kevin Costner del 1990. Ma vi ricordate come finisce la pellicola? Ve lo raccontiamo noi.

Ambientato durante la Guerra di Secessione statunitense nel 1863, Balla coi lupi è diventato uno di quei film assoluti, un po' per l'importanza storica e cinematografica che ha avuto, un po' per i sette Premi Oscar portati a casa. E per il tripudio di pubblico e critica che ha avuto.

Nel finale del film il personaggio interpretato da Kevin Costner, John Dunbar, viene catturato dall'esercito statunitense in quanto traditore. Dunbar non riesce a convincere nessuno della sua storia, anche perché non ha il proprio diario con sé, e viene trasportato verso est come prigioniero. I soldati uccidono anche il lupo, Due Calzini, con cui Dunbar aveva fatto amicizia durante il film.

Nel trasporto però l'ex soldato viene salvato dalla tribù Sioux che gli conferma come non lo veda più come un uomo bianco, ma come uno di loro, chiamandolo appunto Balla coi Lupi. Lui decide comunque di lasciare la tribù assieme alla sua compagna Alzata con Pugno, per evitare rappresaglie da parte dell'esercito americano nei loro confronti. Mentre lui lascia la tribù si sente un lupo ululare a distanza.

Il finale di Balla coi lupi è una summa di tutto il film: il racconto di cosa è stato il massacro delle tribù native americane da parte dei coloni, e il fatto che Dunbar abbia accettato di vivere in due mondi, quello in cui è nato e quello che lo ha veramente accolto. Una sorta di cammino nel mezzo che solo alla fine ha davvero compreso. Ma poi Balla coi lupi è basato su una storia vera?

E voi ve lo ricordavate il finale? Che ne pensate del film? Sapevate dei 250mila dollari spesi per i bufali meccanici di Balla coi lupi? Ditecelo nei commenti!