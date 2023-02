Come finisce Ant-Man and the Wasp? Tutto sul secondo film su Scott Lang

Ora che è uscito al cinema Ant-Man 3 (il "più connesso al MCU di sempre", secondo Kevin Feige), non resta che fare un breve ripasso della pellicola precedente: come finisce Ant-Man and the Wasp, pubblicato il 6 luglio 2018?

Nel tentativo di entrare nel regno quantico per salvare Janet van Dyne, il marito Hank Pym e la figlia Hope (interpretata da Evangeline Lilly) tentano di aprire un canale, ma necessitano di un componente acquistabile dal commerciante del mercato nero Sonny Burch; peccato che quest'ultimo, insieme a una donna eterea in grado di attraversare i muri, decidano di combatterli. La donna si rivela poi essere Ava Starr, il cui padre morì in un incidente quantistico che provocò l'instabilità molecolare della figlia. Bill Foster (ex collega di Pym) desidera aiutare Ava, ma il padre di Hope, spaventato all'idea che una scelta del genere provocherà la morte di sua, si rifiuta di accettare e fugge via insieme ai due compagni.

Scoperta la posizione di Janet, i tre di raggiungerla nel più breve tempo possibile, ma Burch, aiutato dai soci di affari di Scott, provoca l'arresto di Pym e Hope e il sequestro del laboratorio portatile. Dopo un combattimento all'ultimo sangue, Scott ritrova il laboratorio e Pym recupera finalmente Janet, la quale dona parte della sua energia ad Ava per stabilizzarla temporaneamente; e così Scott torna a casa, appena in tempo per dimostrare a Jimmy Woo di rispettare l'arresto domiciliare, fino al rilascio.

Tuttavia, non va dimenticata la scena dopo i titoli di coda: Scott entra nel mondo quantico per raccogliere energia da consegnare ad Ava, ma, un attimo prima di essere riportato al mondo ordinario, Hank, Hope e Janet si dissolvono nel nulla. Il motivo è riconducibile a Thanos, il cui "schiocco" col Guanto dell'Infinito nel film Avengers: Infinity War ha provocato la scomparsa di metà della popolazione mondiale. Ant-Man continuerà le sue imprese nella pellicola successiva sui Vendicatori (Endgame), nel tentativo di rimediare agli effetti disastrosi del "blip".



