Come finì la rivalità tra Stallone e Schwarzenegger? La storia dell'incontro

Una tonnellata di hamburger ha messo fine alla rivalità tra Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger: una storia di scontri al botteghino con un lieto fino per i due attori, simbolo del cinema action degli anni '80, si è risolta decenni fa permettendo al pubblico di vedere i due attori insieme nella saga de I Mercenari e Escape Plan.

Tutto iniziò da Jake Bloom, legale sia di Arnold Schwarzenegger che Sylvester Stallone, oltre che associato a nomi di altre star come Martin Scorsese, George Lucas e Bruce Willis. Una coincidenza che, agli inizi, Schwarzenegger non tollerava più di tanto in quanto l'odio tra i due attori era già noto alla stampa: addirittura, per Terminator 2 Schwarzenegger suggerì 150 morti per superare Stallone.

La rabbia dell'attore però, fu incontenibile quando l'avvocato coinvolse in un progetto di cui era sponsor anche la star di Rocky. Bloom, infatti, inserì tra i partner di Planet Hollywood, una catena di hamburgerie, anche Stallone e ciò per Schwarzenegger voleva dire solo una cosa: associare la propria immagine a quella del suo tanto odiato rivale. Ma non solo: per via dei tour promozionali, i due attori furono costretti a passare molto tempo insieme.

Lavorare a stretto contatto, però, fu la ricetta perfetta per i due attori che ebbero la possibilità di conoscersi meglio, mettendo da parte ogni diffidenza. La rivalità tra Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone terminò così, e i due attori iniziarono a collaborare anche sul grande schermo anche in I Mercenari, saga arrivata al quarto capitolo: ma Stallone è pronto per tornare in I Mercenari 5?