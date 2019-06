Come si evolverà il Marvel Cinematic Universe? I film in arrivo fra prove e speculazioni

Nelle scorse ore un leak avrebbe diffuso i prossimi film del Marvel Cinematic Universe, e in attesa di conferme ufficiali (che arriveranno presumibilmente tra il San Diego ComicCon e il D23), abbiamo deciso di tirare le somme su ciò che sappiamo ad oggi.

Innanzitutto, partiamo con l'elenco degli slot prenotati dalla Disney per le uscite dei film Marvel Studios, che vanno dal 2020 al 2022.

1 maggio 2020 (presumibilmente Black Widow)

6 novembre 2020 (presumibilmente The Eternals)

12 febbraio 2021

7 maggio 2021

5 novembre 2021

18 febbraio 2022

6 maggio 2022

29 luglio 2022

Otto date per otto film, cinque in meno rispetto ai progetti leakati nei giorni scorsi, vale a dire:

Black Panther 2

Shang-Chi

Doctor Strange 2

Guardiani della Galassia vol.3

Nova

Thor 4

Ant-Man 3

Captain Marvel 2

New Avengers

Young Avengers

Dark Avengers

Ora, prendendo per "ufficiali" (anche se ancora, lo ribadiamo, nessuno dei film dopo Spider-Man: Far From Home è stato presentato ufficialmente) i film che hanno già un regista e un team creativo, potremmo rielaborare il nostro schema nel seguente modo:

Black Widow di Cate Shortland (le riprese sono attualmente in corso in Norvegia, prima di spostarsi in Bulgaria e nei Pinewood Studio inglesi)

The Eternals di Chloe Zhao (le riprese inizieranno ai Pinewood Studios UK questo settembre)

Shang-Chi di Destin Daniel Cretton (le riprese potrebbero iniziare questo autunno ai Fox Studios Australia)

Black Panther 2 di Ryan Coogler (potrebbe iniziare le riprese all'inizio del 2020)

Doctor Strange 2 di Scott Derrickson (potrebbe iniziare le riprese in primavera/estate 2020)

Guardiani della Galassia 3 di James Gunn (le riprese dovrebbero iniziare tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021)

A questo punto abbiamo quindi sei film "ufficiosi" su otto slot ufficiali, con le due date di uscita vacanti che dovrebbero essere occupati da Spider-Man 3 e da Captain Marvel 2.

Kevin Feige ha parlato di piani quinquennali per il MCU, e chissà che dopo tanto mistero intorno alle future Fasi dell'Universo Cinematografico, i Marvel Studios non si stiano preparando a qualche annuncio a sorpresa. Sappiamo ad esempio che Taika Waititi ha già delle idee concrete per Thor 4 e che difficilmente Scott Lang e Hope Van Dyne (senza dimenticare Cassie Lang) non torneranno in un eventuale Ant-Man 3.

E oltre alle quattro serie televisive per Disney+ (Loki, Falcon & The Winter Soldier, Occhio di Falco e WandaVision) ci sono da tenere in considerazione anche i progetti in lavorazione alla Fox che da qualche mese sono diventati proprietà Disney, come Deadpool 3 e X-Force: per il secondo i giochi potrebbero essere finiti, ma la saga con Ryan Reynolds è più viva che mai ed è improbabile che i Marvel Studios faranno passare troppo tempo dall'uscita di Deadpool 2 prima di far uscire il nuovo capitolo.

Alla Fox, poi, era in sviluppo da anni anche un film stad-alone su Silver Surfer con il regista e sceneggiatore Adam McKay che ha accennato ad un incontro coi Marvel Studios qualche mese fa, in occasione di un'intervista con MTVNews ai tempi dell'uscita del suo ultimo film, Vice: "C'è stata qualche discussione su Silver Surfer. Il mio agente si è certamente svegliato. Erano tutti molto eccitati. Siamo nel bel mezzo della promozione di Vice adesso, ma, chissà, tra un paio di mesi potremmo rintavolare il discorso. Sono davvero eccitato da questa idea. Quindi, vedremo cosa succede".

Entrando del campo della speculazione, poi, sappiamo registi Anthony e Joe Russo hanno espresso la volontà di girare un film sui Fantastici Quattro, mentre gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely il desiderio di portare su schermo il cross-over House of M. La saga sarebbe l'occasione per integrare nel MCU gli X-Men, con la serie tv WandaVision che dovrebbe introdurre nuovi poteri per Wanda, come quello della manipolazione della realtà.

Un recente rapporto di MCUCosmic (i primi a rivelare l'arrivo del film The Eternals) ha spiegato che un film stand-alone su Nova è attualmente in programmazione, e considerato che Kevin Feige in passato lo ha eletto a suo supereroe preferito è davvero improbabile che un progetto simile non arrivi.

Lasciamo nel gruppo delle "voci di corridoio" titoli che stanno circolando in rete come Dark Avengers, Thunderbolts, Young Avengers e The Ultimates, mentre aggiungiamo alle "previsioni" film come Black Panther 3, Doctor Strange 3, Captain America 4 (con Sam Wilson nel ruolo del protagonista), Captain Marvel 3, Black Widow 2 e 3 (se davvero il film sarà ambientato dopo Endgame), The Eternals 2 e 3 e Shang-Chi 2-3 (considerata la passione dei Marvel Studios per le trilogie e ovviamente risultati al botteghino permettendo).

Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti, senza dimenticare ovviamente di rivelarci le vostre aspettative e i vostri "progetti da sogno" per il futuro del MCU.