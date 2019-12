Come entreranno nel MCU Nova e Beta Ray Bill dopo Avengers: Endgame?

È soltanto questione di tempo prima che due personaggi come Nova e Beta Ray Bill saranno introdotti nel Marvel Cinematic Universe. Oltre ad essere due figure decisamente spendibili nello storytelling Marvel, ci sono già a quanto pare degli indizi su entrambi i personaggi e sulla loro possibile entrata in scena.

Ora che la sceneggiatura di Avengers: Endgame è consultabile in vista di una possibile candidatura nella stagione dei premi, sappiamo per esempio che il pianeta che Thanos (Josh Brolin) era in procinto di radere al suolo nel 2014 con l'aiuto di Gamora (Zoe Saldana) e Nebula (Karen Gillan) era Korbin. Ossia il pianeta da cui proviene Beta Ray Bill. Il fatto è che è improbabile - almeno ragionando in termini di statistica - che Thanos e i suoi scagnozzi abbiano davvero fatto fuori l'intera popolazione del pianeta. Sia che qualcuno gli sia sfuggito in qualche modo, sia che sia stato risparmiato in base alla logica dell'equilibrio del folle Titano, è del tutto plausibile che Beta Ray Bill sia vivo e vegeto. Da qui a ipotizzare un "aggancio" per introdurlo nel MCU, il passo è breve.

Anche per quanto riguarda Nova potrebbe esserci un'introduzione simile. Gli sceneggiatori Marvel, per dirne una, potrebbero rappresentarlo come un membro dei Nova Corps all'epoca in cui Thanos distrusse Xandar.

Negli ultimi giorni Karen Gillan ha rivelato qualcosa di nuovo su una scena con Tony Stark in Avengers: Endgame, mentre sembra che anche Dormammu avrebbe dovuto comparire nel film.

Cosa pensate del possibile ingresso di Nova e Beta Ray Bill nel MCU? Come immaginate la loro entrata in scena.