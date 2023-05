Come ti divento bella, nel film è presente un riferimento a Dawson's Creek!

Nel 2018 Amy Schumer è stata protagonista di Come ti divento bella!, storia di una ragazza dalla bassissima autostima che improvvisamente dopo un incidente inizia a "vedere" la propria bellezza. Tra le pieghe della storia è presente un riferimento diretto ad una celebre serie tv degli anni '90.

All'interno del film sono presenti, infatti, Michelle Williams e Busy Phillips entrambi volti storici di Dawson's Creek. Le due interpreti, che nella serie interpretavano Jen e Audrey, sono migliori amiche nella vita reale e compaiono all'interno del film con Amy Schumer in un omaggio indiretto a Dawson's Creek. Già nel trailer italiano di Come ti divento bella! si può capire facilmente quanto la pellicola cerchi di fare ironia e, allo stesso tempo, dare una lezione su quanto ogni donna abbia bisogno di trovare autostima e sicurezza in se stessa.

Nonostante gli anni passati dall'ultima puntata di Dawson's Creek il cast storico della serie continua ad essere particolarmente unito. La dimostrazione è arrivato dopo la candidatura di Michelle Williams come miglior attrice protagonista per The Fabelmans quando gran parte degli attori che hanno lavorato su quel set si sono complimentati per la collega e dei suoi grandi risultati raggiunti nel corso della sua carriera.

Michelle Williams e Joshua Jackson si sono riuniti durante la serata degli Oscar 2023 confermando quanto il cast sia rimasto unito. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!