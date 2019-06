Ecco come si disseta Tom Holland con la tuta da Spider-Man

Vi siete mai chiesti come fanno a bere i supereroi quando indossano le loro tecnologiche e a volte complicatissime tute? Jon Watts, regista di Spider-Man: Far from home, ha pubblicato su Instagram una divertente immagine del suo Peter Parker (Tom Holland) in una pausa delle riprese del film.

La tuta di Spider-Man, priva di un boccaglio e con la maschera collegata al resto del corpo, offre poche possibilità al riguardo. A Tom Holland non resta che utilizzare una lunga cannuccia, facendola passare attraverso una delle aperture per gli occhi. Una tuta vecchio stile, non c’è che dire, altro che le ultramoderne soluzioni in motion capture. La bevanda, per la cronaca, è contenuta in un bicchiere di plastica alla Starbucks.

Immagini del genere, in ogni caso, oltre a far entrare in qualche modo i fan nel magico mondo di un set cinematografico, danno l’idea dell’impegno e dello spirito di sacrificio richiesto in alcuni momenti agli attori, per cui speriamo di vederne presto delle altre dello stesso tenore.

Tom Holland ha recentemente parlato del legame tra Peter Parker e Tony Stark nel MCU. L’attesa per Spider-Man: far from home, intanto, è quasi giunta al termine: dopo il debutto in alcuni mercati asiatici, il film sarà al cinema dal prossimo 2 luglio. Dai un’occhiata alle prime recensioni della stampa internazionale.