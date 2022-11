Come per disincanto: svelati i nuovi character poster del film Disney!

Nella giornata di oggi sono stati rivelati i character poster ufficiali di Come per disincanto, il sequel di Come d'incanto del 2007, che arriverà prossimamente su Disney+.

Le nuove immagini, che vi lasciamo come di consueto in calce alla notizia, ritraggono i membri del cast principale della pellicola, ovvero Amy Adams nei panni di Giselle Philip, Maya Rudolph nel ruolo di Malvina Monroe, Patrick Dempsey nel ruolo di Robert Phillip; James Marsden in quello di Re Edoardo, Indina Menzel nei panni di Nancy Tremaine, Yvette Nicole Brown nel ruolo di Rosaleen, Jayma Mays nei panni di Ruby e lo scoiattolo Pip doppiato da Griffin Newman.

Diretto da Adam Shankman, la sceneggiatura di Come per disincanto è firmata da Brigitte Hales, mentre il soggetto è di J. David Stem & David N. Weiss e Richard LaGravenese. Prodotto da Barry Josephson, Barry Sonnenfeld e Amy Adams, con Jo Burn, Sunil Perkash e Adam Shankman in qualità di produttori esecutivi, il sequel sarà accompagnato ancora una volta dalle canzoni composte da Alan Menken, mentre i testi saranno di Stephen Schwartz. Il cast è completato da Maya Rudolph, Yvette Nicole Brown, Jayma Mays e Gabriella Baldacchino.

Per salutarvi, vi ricordiamo che Come per disincanto arriverà il 17 novembre su Disney+, con la data d'uscita che è stata anticipata ufficialmente qualche settimana fa.