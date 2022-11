Come per disincanto: Giulia Ottonello è tornata per doppiare le canzoni di Giselle

La cantante e attrice Giulia Ottonello è tornata a prestare la propria voce a Giselle per interpretare le canzoni di Come per Disincanto - E vissero infelici e scontenti, la nuova commedia musicale live action che ha debuttato venerdì 18 novembre in esclusiva su Disney+.

Giulia Ottonello aveva prestato la propria voce nelle canzoni interpretate da Giselle anche nel primo film di successo Come d’incanto, e a poche ore dal debutto del sequel l'attrice ha raccontato il suo ritorno al doppiaggio per i brani di questo nuovo live action. Potete godervi l'intervista di Disney Plus in calce all'articolo.

Oltre a Giulia Ottonello (“Giselle”/AmyAdams – canto), nella versione italiana di Come per disincanto tornano a prestare le proprie voci ai protagonisti del film anche:

Ilaria Latini (“Giselle”/Amy Adams – dialoghi)

Stefano Benassi (“Robert”/Patrick Dempsey – dialoghi e canto)

Francesco Bulckaen (“Principe Edward”/James Marsden – dialoghi)

Luca Velletri (“Principe Edward”/James Marsden – canto)

Laura Lenghi (“Nancy”/Idina Menzel – dialoghi)

Claudia Paganelli (“Nancy”/Idina Menzel – canto)

Luigi Ferraro (“Pip” – dialoghi e canto)

Il singolo del film “Love Power”, interpretato da Idina Menzel, prodotto da Lindgren & Ryan Tedder e mixato da Curtis Douglas, è disponibile ora, insieme alla colonna sonora targata Walt Disney Records. Per altri contenuti guardate il trailer finale di Come per disincanto.