Come per disincanto: la data d'uscita su Disney Plus cambia ancora nel nuovo trailer

A poche ore dalla pubblicazione dei nuovi poster di Come per disincanto, siamo costretti a comunicarvi che, come d'incanto, la data d'uscita del film su Disney Plus è cambiata ancora.

Previsto inizialmente per il 24 novembre, e poi anticipato al 17 novembre, in questi minuti la Disney ci ha fatto sapere che Come per disincanto arriverà su Disney+ dal 18 novembre: manca ormai pochissimo alla nuova, ennesima data designata, quindi probabilmente l'appuntamento col nuovo film della saga non cambierà più d'ora in poi...o almeno è quello che i fan si augurano!

Come per disincanto - E vissero infelici e scontenti è ambientato 15 anni dopo il matrimonio di Giselle (Amy Adams) e Robert (Patrick Dempsey), ma oggi la protagonista è ormai disillusa dalla vita in città, così i due decidono di trasferirsi con la loro famiglia in crescita nella tranquilla comunità suburbana di Monroeville alla ricerca di una vita da favola. Sfortunatamente, questa soluzione non è così semplice come Giselle aveva sperato. Le regole lontano dalla città sono completamente nuove e un’ape regina locale, Malvina Monroe (Maya Rudolph), fa sentire Giselle più fuori posto che mai. Frustrata dal fatto che il suo “e vissero per sempre felici e contenti” non sia stato così facile da raggiungere, si rivolge alla magia di Andalasia per chiedere aiuto, trasformando accidentalmente l’intera Monroeville in una fiaba e mettendo a rischio la felicità futura della sua famiglia.

Oltre ad Amy Adams, Patrick Dempsey e Maya Rudolph, il film è interpretato anche da Yvette Nicole Brown, Jayma Mays, Gabriella Baldacchino, Idina Menzel e James Marsden. Alla regia Adam Shankman, da una sceneggiatura di Brigitte Hales e un soggetto di J. David Stem & David N. Weiss e Richard LaGravenese.

L'appuntamento, lo ricordiamo, è fissato in esclusiva su Disney+ per il 18 novembre prossimo, una data si spera quanto più definitiva e immutabile. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Come per disincanto.