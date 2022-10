Come per disincanto, anticipata di una settimana l'uscita del film Disney con Amy Adams

Novità importante per quanto riguarda il sequel di Come d'incanto, il film del 2007 con Amy Adams e Patrick Dempsey. Il film di Adam Shankman, prodotto da Walt Disney Pictures, uscirà con una settimana d'anticipo rispetto alla data d'uscita inizialmente annunciata, sempre sulla piattaforma streaming Disney+.

Il sequel di Come d'incanto ha cambiato titolo ed è stato ufficializzato su Disney+ il 17 novembre, una settimana prima di quanto inizialmente annunciato, ovvero il 24 novembre.



Ambientato quindici anni dopo le vicende del primo film, Come d'incanto 2 vedrà Giselle, Robert e la piccola Morgan, interpretati da Amy Adams, Patrick Dempsey e Gabriella Baldacchino, trasferirsi nei sobborghi di Monroeville.

Mentre la famiglia cerca d'integrarsi nella comunità comandata dalla perfida Malvina Monroe (Maya Rudolph), Giselle esprime il desiderio di avere una vita da favola ma l'incantesimo non si compie nel modo corretto e la principessa sarà costretta a trovare rimedio prima che scocchi la mezzanotte.



Nel cast del film anche James Marsden, Idina Menzel, Yvette Nicole Brown, Jayma Mays e Oscar Nunez.

Sul nostro sito potete recuperare uno dei film in tecnica mista più apprezzati dal pubblico disneyano, con la recensione di Come d'Incanto, uscito nelle sale cinematografiche nel lontano 2007. Ora è tempo di un nuovo capitolo con il ritorno in grande stile di Amy Adams e Patrick Dempsey, insieme a James Marsden, già nel cast nel primo film nel ruolo di Re Edward.