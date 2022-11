Come per disincanto: Amy Adams canta e balla nella nuova anteprima del sequel Disney+

Il sequel ufficiale di Come d'incanto, intitolato Come per disincanto - E vissero infelici e scontenti, arriverà questa settimana su Disney+ e lo studio ha quindi diffuso in streaming una nuova anteprima della pellicola che vede protagonista Amy Adams in un numero di canto e ballo che ci riporta direttamente allo spirito gioioso del cult del 2007.

La clip, in cui vediamo nuovamente Amy Adams nei panni di Giselle e Gabriella Baldacchino in quelli di Morgan, sembra essere collocata nella parte iniziale del film, mentre alcuni traslocatori lavorano sullo sfondo. Morgan si sente giù per il trasferimento della famiglia e fatica ad accettare il nuovo ambiente. Giselle entra in empatia con lei e racconta che anche lei si è trovata in una situazione simile.

Ma, da sempre portatrice di ottimismo, Giselle sa esattamente cosa fare per tirare su Morgan. Purtroppo per Morgan, anche lei sa cosa sta per accadere. Giselle si lancia in una canzone e, nonostante il fastidio iniziale, Morgan si lascia presto trascinare dalla musica e dall'atmosfera. Non essendo la canzone completa nella clip, non rimane che scoprire se Giselle travolgerà altre persone con lei una volta che il film debutterà in streaming venerdì prossimo.

Come la pellicola precedente, Come per disincanto - E vissero infelici e scontenti sarà un musical, con il duo Alan Menken e Stephen Schwartz che tornerà a occuparsi rispettivamente delle musiche e dei testi. Nei precedenti trailer di Come per disincanto, l'aspetto musicale era stato solo accennato e non del tutto approfondito. Quest'ultima clip segna il primo teaser specificamente musicale del film. Il tono allegro e giocoso che gli spettatori riconosceranno da Come d'incanto continua a promettere che il sequel non si allontanerà troppo dalle sue radici.

Nella precedente clip di Come per disincanto, ci veniva presentata la villain di questo sequel interpretata da Maya Rudolph.

Il primo Come d'incanto è stato tra i film più amati dal grande pubblico all'epoca dell'uscita. Si sono dovuti attendere ben 15 anni per ottenere il sequel che tantissimi fan in giro per il mondo chiedevano a gran voce da parecchio tempo.

L'uscita di Come per disincanto è stata anticipata al 18 novembre prossimo su Disney Plus.