Come disegnare il nuovo costume di Black Widow: il tutorial di un artista Marvel Studios

Andy Park, direttore dello sviluppo visivo e concept artist dei Marvel Studios, ha condiviso in rete un tutorial per disegnare il nuovo costume di Scarlett Johansson in Black Widow, film inaugurale della Fase 4 del MCU rimandato a novembre a causa dell'emergenza sanitaria.

L'artista ha realizzato questa lezione/tutorial la VisDev Art School ufficiale dei Marvel Studios: nelle immagini, che potete trovare in calce alla notizia, viene mostrato il design del costume di Vedova Nera dalla prima bozza alla versione finale apparsa anche nel trailer di Black Widow e nei vari poster dedicati alla pellicola.

Non è la prima volta che Park condivide con i fan alcuni retroscena dello sviluppo dei film Marvel. Proprio nei giorni scorsi, infatti, l'artista ha pubblicato un design alternativo del costume di Captain Marvel visto in Avengers: Endgame. Visitando il suo profilo Instagram, inoltre, è possibile trovare dei concept dedicati ad Ant-Man che l'artista ha pubblicato di recente.

Black Widow, che a meno di sorprese firmerà l'ultima apparizione di Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff, vedrà nel cast anche Florence Pugh (Yelena Belova), David Harbour (Red Guardian) e Rachel Weisz (Melin Vostokoff). Non è invece stato ancora annunciata ufficialmente l'interprete del villain Taskmaster.

Diretto da Cate Shortland, il film debutterà nelle sale il prossimo 6 novembre. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al nuovo calendario del MCU.