Come d'incanto: il regista parla del sequel e del ritorno di Amy Adams

Qualche mese fa era stato riportato che i lavori sul sequel dierano già in fase avanzata, con lo script quasi pronto e la composizione delle nuove canzoni già avviata.

Adesso, è direttamente il regista della pellicola, Adam Shankman, a fornire ulteriori aggiornamenti in merito: “Finiremo la sceneggiatura molto presto e tutti sono veramente ottimiste su come stia prendendo forma – ha dichiarato in un’intervista concessa a Collider – Sono stato in contatto con Amy Adams e il resto del cast e tutti sono molto coinvolti. Tutti amiamo le storie che parlano delle meraviglie e di cosa esattamente parliamo quando vediamo un lieto fine. È un progetto davvero eccitante e tutti noi speriamo venga realizzato. Per adesso, siamo a buon punto”.

Dopo il successo del primo film, ci si aspettava che un sequel sarebbe arrivato prestissimo, ma così non è stato; il regista ha provato a spiegare il perché di questo ritardo: “È stato in fase di sviluppo per anni, ma non dimentichiamo che nel frattempo sono cambiate molte cose ai vertici della Disney, che all’epoca stava cercando di capire quali fossero le priorità e quanti film realizzare ogni anno. Fare un film con loro è eccitante, perché sai che daranno il via libera solo quando sentiranno che ogni cosa è esattamente al posto giusto”.

Infine, Shankman ha rivelato che Come d’incanto 2 avrà molta più musica rispetto al primo capitolo: “Per come è scritto ora, ci sono molte più canzoni e scene di ballo del primo film, e si tratta di musica originale scritta da Alan Menken e Stephen Schwartz”. Sappiamo che il sequel sarà ambientato dieci anni dopo gli eventi dell’originale.