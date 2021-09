Come sarà il costume di Batgirl nel film DC? Ne parla Leslie Grace

Dopo aver svelato nuovi dettagli su Batgirl e commentato il possibile ritorno di JK Simmons come Gordon, l'attrice Leslie Grace ha anticipato lo stile del costume che la sua Barbara Gordon indosserà nel prossimo cinecomic DC Films in lavorazione come esclusiva HBO Max.

Parlando con Entertainment Tonight, la giovane attrice ha spiegato di "non avere idea" di come sarà il costume di Batgirl nel film, ma che "sta morendo" dalla voglia di saperlo. "Purtroppo non mi hanno detto ancora niente, e onestamente non posso far trapelare nulla. Quindi, anche se lo sapessi... Ma davvero non ne ho idea! Penso che probabilmente me lo diranno tra poco, ma per ora muoio dalla voglia di sapere che aspetto ha quel costume. So che me lo farò andar bene comunque! E che, magari, avrà tipo 35 diversi accessori. È un grosso problema, quindi vogliamo farlo bene. Sono entusiasta di scoprirlo. Anche mia madre non vede l'ora di vederlo", ha continuato Grace. "Vuole sapere come si adatterà ai miei capelli!"

Naturalmente nella storia dei fumetti DC Batgirl ha avuto tantissimi costumi diversi: creata da William Dozier, Julius Schwartz, Gardner Fox e Carmine Infantino nel 1967 in "Detective Comics" n. 359, Barbara Gordon è la giovane figlia del commissario Gordon, ed ha iniziato ad operare come vigilante di Gotham mentre lavorava come capo della Biblioteca pubblica della città. Nel corso del tempo, Barbara è diventata un personaggio fondamentale della Bat-family, e dopo essere rimasta paralizzata durante gli eventi dello sconvolgente "Batman: The Killing Joke" del 1988, ha assunto l'identità di hacker barra aiutante di Batman ed esperta di computer Oracle. Nel rilancio di New 52 del 2011, Barbara si è ripresa dalla sua paralisi grazie a un intervento chirurgico e ha operato sia come Batgirl che come Oracle in determinati contesti.

Il film di Batgirl è in lavorazione dal 2017 e ha accelerato lo sviluppo negli ultimi mesi, arruolando i registi di Ms. Marvel e Bad Boys For Life Adil El Arbi e Bilall Fallah per dirigere il progetto in arrivo. La sceneggiatura di Batgirl è scritta da Christina Hodson, che per la DC ha già scritto Birds of Prey e il prossimo film The Flash.