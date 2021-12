Come si sono conosciuti Scarlett Johansson e Chris Evans? Storia di un'amicizia Marvel

I fan della Marvel si sono chiesti spesso se i protagonisti del franchise fossero effettivamente amici nella vita reale. A darne conferma è stato Jeremy Ranner, che ha rivelato dell'esistenza di una chat di gruppo degli attori del MCU. Tuttavia alcuni legami sono più speciali di altri. Uno di questi è quello fra Scarlett Johansson e Chris Evans.

I due, infatti, pur avendo iniziato a lavorare insieme nel celebre universo di supereroi solo una decina di anni fa, si conoscevano da molto prima. Lo ha raccontato Johansson nel corso di un'intervista ai microfoni del The Jess Cagle Podcast, dove ha avuto una conversazione con la conduttrice Julia Cunningham.

"Conosco Chris da tantissimo tempo. Il primo film in cui abbiamo lavorato insieme è Perfect Score che risale al 2004." Dunque i due si conoscono da ben 17 anni, da quando avevano rispettivamente 20 (Johansson) e 23 (Evans) anni. "Io e Chris passiamo sempre tanto tempo a parlare di relazioni familiari e dei rapporti che abbiamo" ha proseguito l'attrice. "Potremmo conversare per ore e ore di cose interessanti e di stupidaggini allo stesso tempo. Tra noi due c'è un rapporto che potrei definire fraterno e, in un certo senso, somigliamo molto ai personaggi di Nat e Steve, la dinamica è la medesima".

Adesso tutti si chiedono se Evans e Johansson torneranno a lavorare insieme in un film che secondo alcuni rumor la Marvel starebbe preparando. Voi cosa ne pensate?