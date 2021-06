Come sono collegati Annabelle e The Conjuring? I retroscena della saga di James Wan

Uscito nel 2013, L'evocazione - The Conjuring di James Wan si è rivelato un enorme successo al boxoffice, aprendo così la strada a un franchise ancora oggi di grande portata e molto amato dai fan hardcore e anche casul viewers arrivato ormai al suo terzo capitolo principale e con all'attivo anche 5 spin-off ufficiali.

Il primo di questi ultimi è stato Annabelle di John R. Leonetti uscito nel 2014 e dedicato all'omonima bambola demoniaca titolare del film. L'opera, scritto da Gary Dauberman, è sostanzialmente il prequel di quanto visto all'inizio del primo The Conjuring, quando i coniugi e demonologi Ed e Lorraine Warren intervengono in quel di New York per salvare una coppia dalla malvagità di questa bambola posseduta dal male, che riescono infatti a esorcizzare e chiudere successivamente nella loro Stanza Proibita dove tengono al sicuro tutti gli oggetti pericolosi perché posseduti.



Sul personaggi sono stati prodotti anche altri due film: Annabelle 2: Creation di David F. Sandberg (regista anche di Shazam!) e ambientato nel 1943, e poi nel 2019 Annabelle 3 scritto e questa volta anche diretto dallo stesso Dauberman, pensato come una sorta di Una notte al museo horror ambientato dentro la casa dei Warren (che infatti compaiono).



