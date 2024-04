Come fa Christopher Nolan a dare le sceneggiature agli attori senza telefono o e-mail?

Ormai lo sappiamo tutti che Christopher Nolan non ha un cellulare ed è molto lontano dalla vita social contemporanea. Però al tempo stesso deve consegnare le sue sceneggiature agli attori dei suoi film: come fa a farlo senza nemmeno avere una e-mail?

La risposta è molto semplice: a mano. Nolan preferisce vedere l'attore di persona e consegnargli la sceneggiatura, rimanendo assieme a lui o lei mentre la legge per la prima volta. Capita spesso quindi che il regista prenda un aereo e vada dove si trova l'attore per dargli lo script. Magari è anche per questo che Nolan diventerà Cavaliere dopo Oppenheimer.

È successo così anche per Oppenheimer con Cillian Murphy: Nolan è volato in Irlanda, a Dublino, e Murphy l'ha raggiunto nell'hotel in cui alloggiava per prendere la sceneggiatura direttamente da lui, così che potesse leggerla immediatamente e tornare per parlarne assieme. Ormai però con Cillian Murphy è diventata una formalità, talmente tanto che l'attore dice di sì a Nolan ancora prima che possa leggere la sceneggiatura.

Christopher Nolan fa questa cosa anche per mantenere la sceneggiatura più privata possibile, evitando di inviarla via mail così che non corra il rischio di finire nelle mani sbagliate. Ma lo fa anche per ottenere dall'attore in questione una reazione immediata, non filtrata dai tempi di attesa di un invio per mail. Nolan infatti vuole capire, guardando l'attore negli occhi, se vede la sceneggiatura e il film nel suo stesso modo oppure no.

Nolan oltretutto stampa le sue sceneggiature su carta rossa con inchiostro nero, così che non possano essere fotocopiate, causando una certa difficoltà nella lettura: Robert Downey Jr. per esempio aveva scherzato che era più difficile avere a che fare con una sceneggiatura di Nolan che con una dei Marvel Studios.

E voi la sapevate questa? Diteci la vostra nei commenti, intanto sappiate che Christopher Nolan continuerà a fare film su larga scala.

