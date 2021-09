Come si chiamano le sorelle di Keanu Reeves? Scopriamolo insieme

Dopo averlo rivista in azione nei panni di Neo grazie al primo trailer ufficiale di Matrix Resurrections, nuovo capitolo della saga creata dalle sorelle Wachowski in arrivo nei prossimi mesi, scopriamo assieme qualche dettaglio in più sulla vita privata di Keanu Reeves. Vi siete mai chiesti quanti fratelli o sorelle ha la star?

Nato in Libano il 2 settembre 1964, l'attore ha tre sorelle: la prima, l'unica biologica, si chiama Kim Reeves (classe 1966) e ha seguito il sogno hollywoodiano del fratello fino all'età di 25 anni, quando purtroppo le è stata diagnosticata la leucemia. Karina Miller (1976) è invece la sorellastra di Keanu da parte della madre, Patricia Taylor, mentre Emma Rose Reeves è nata nel 1980 da una relazione tra suo padre Samuel Reeves e un'altra donna.

In attesa di vedere Matrix Resurrections sul grande schermo a dicembre 2021, vi ricordiamo che Reeves è attualmente impegnato con le riprese di John Wick 4 che si stanno svolgendo contemporaneamente in ben tre paesi (Giappone, Germania e Francia) in vista dell'uscita fissata al 27 maggio 2022. Ancora prima dell'arrivo del quarto capitolo, inoltre, Lionsgate ha già dato il via libera per John Wick 5.

Per altri approfondimenti sulla sua figura, vi lasciamo al nostro ritratto di Keanu Reeves: da Neo a John Wick.