Come si chiamano le saghe di Harry Potter? Tutto sul franchise di JK Rowling

Uscito per la prima volta in libreria nel 1997 con La Pietra Filosofale, il personaggio di Harry Potter ha subito conquistato i giovani lettori di tutto il mondo con il suo mix straordinario di prosa levigata, avventura entusiasmante e creazione di un mondo fantastico dettagliato, brillante, fuori dai canoni.

Al primo romanzo seguì l'anno successivo, nel 1998, il secondo libro, La camera dei segreti, inaugurando così la Saga di Harry Potter, proseguita poi dal 1999 al 2007 con Il prigioniero di Azkaban, Il Calice di Fuoco, L'ordine della Fenice, Il Principe Mezzosangue e infine I doni della Morte, che ha portato a conclusione il racconto di formazione del Maghetto con la Cicatrice e dei suoi amici.



Letterariamente parlando, in senso stretto, i romanzi della saga di Harry Potter hanno chiuso il ciclo di produzione romanza di J.K. Rowling, anche se poi l'opera teatrale Harry Potter e la Maledizione dell'Erede, sequel de I doni della Morte, è stato trasposto in formato cartaceo.



L'opera compendio Animali Fantastici e dove trovarli è poi divenuta esattamente come tutta la saga di Harry Potter un franchise cinematografico, questa volta interamente sceneggiato per il cinema dall'autrice e diretto da David Yates.



Siamo al momento in attesa del terzo capitolo, dove ricordiamo non troveremo più Johnny Depp nei panni di Gellert Grindelwald, sostituito invece da Mads Mikkelsen.