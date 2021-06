Come si chiamano i principi dei Cartoni Disney? Ecco i più famosi!

Quando si parla di Disney il pensiero corre immediatamente alle tante principesse diventate iconiche con il passare degli anni, da Biancaneve a Cenerentola, passando per le varie Aurora, Belle, Pocahontas, Ariel, Elsa e così via. Perché dunque, per una volta, non rivolgere un pensiero anche alle loro controparti maschili?

Spesso relegati effettivamente a ruoli piuttosto marginali (in particolar modo nei Classici più datati), i principi hanno comunque influenzato l'immaginario dei tanti fan cresciuti con i film Disney: chi di voi, però, ricorda tutti i loro nomi?

In alcuni casi, effettivamente, c'è ben poco da ricordare: i principi di Biancaneve e Cenerentola sono infatti praticamente privi di nome e personalità, archiviati entrambi sotto un generico Principe Azzurro. Le cose cambiano con La Bella Addormentata e il suo Principe Filippo, seguito quindi dai vari Eric (La Sirenetta), Adam (La Bella e la Bestia), Aladdin e Naveen (La Principessa e il Ranocchio).

Non fanno parte della nostra lista, ovviamente, personaggi come John Smith e Li Shang, che di fatto non possono fregiarsi del titolo nobiliare, allo stesso modo di Flynn Rider e Kristoff (Rapunzel e Frozen). Ricordavate i nomi dei principi in questione? Quali sono i vostri preferiti? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate l'elenco completo dei cartoni animati Disney.