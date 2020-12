Come si chiamano le due torri de Il Signore degli Anelli? Guida alla saga di Peter Jackson

Come si chiamano le due torri de Il Signore degli Anelli?: cerchiamo di capire nel dettaglio uno degli aspetti fondamentali del secondo capitolo dell'acclamata saga cinematografica prodotta e diretta da Peter Jackson partendo dal leggendario romanzo di JRR Tolkien.

Il titolo del film, coniato da quello secondo romanzo originale della saga, ha infatti suscitato molte discussioni su quali siano effettivamente queste due torri citate. La cosa fondamentale da tenere conto, che poi è la questione che ha generato tali discussioni in merito al titolo, sta nel fatto che Tolkien non ha concepito Il Signore degli Anelli come una trilogia, bensì come un testo unico.

Fu costretto a dividerlo in tre parti solo per esigenze editoriali, dunque dovendo scegliere tre sottotitoli diversi per il secondo 'episodio' optò per "Le due torri": l'ambiguità sorge dunque quando si prendono in considerazione 'tutte' le due torri che compiano nell'intera opera, ovvero le tre coppie rappresentate da

Isengard e Barad-dûr

Minas Tirith e Barad-dûr

Isengard e Cirith Ungol

La trilogia cinematografica di Jackson si concentra su Minas Tirith e Cirith Ungol solo ne Il ritorno del re, dunque per quanto riguarda il film è opinione comune riferirsi a Le due torri come a Isengard e Barad-dûr: nell'opera del 2002 infatti viene esplicitamente detto che Rohan, la terra degli uomini al centro della sceneggiatura, "non riuscirà a tenere testa agli eserciti di Saruman e Sauron, e agli eserciti delle due torri"

