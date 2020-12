Come si chiama l'ultimo Terminator? Guida al franchise con Arnold Schwarzenegger

Sesto capitolo della saga creata nel 1984 da James Cameron, Terminator - Destino Oscuro è in realtà arrivato nelle sale come sequel diretto del secondo film, Il giorno del giudizio, introducendo un nuovo tipo di macchina assassina impersonata da Gabriel Luna.

Nel film, ambientato quattro anni dopo la sconfitta del T-1000 e il conseguente impedimento dell'ascesa di Skynet, la star di Agents of SHIELD presta il voto al "Rev-9", nuovo modello di Terminator creato da "Legion", l'intelligenza artificiale che ha preso il controllo del pianeta nel futuro alternativo creato in seguito agli eventi del secondo capitolo.

Come i suoi predecessori, dal leggendario T-800 di Arnold Schwarzenegger al già citato T-1000 interpretato da Robert Patrick, il Rev-9 è stato inviato nel passato con un preciso obiettivo: terminare la giovane Dani Ramos prima che quest'ultima potesse guidare gli esseri umani in una fatale rivolta contro le macchine.

Essendo un'evoluzione del T-1000, il Terminator di Luna capacità di liquefarsi in un metallo fuso e modellare la sua forma fisica in qualsiasi forma desideri, incluse armi ed esseri umani. Rispetto al precedente, tuttavia, il Rev-9 vanta la possibilità di dividersi in due entità separate. Può inoltre connettersi a qualsiasi forma di computer o macchinario e acquisire i dati contenuti al loro interno.



Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla nostra recensione di Terminator: Destino Oscuro. Intanto, la star del film Mackenzie Davis ha parlato di un eventuale nuovo capitolo di Terminator, che ricordiamo non essere ancora stato confermato.