Come si chiama la band di Russell Crowe e quando suonerà in Italia? Le date dei concerti

Russell Crowe non è il primo caso di star di Hollywood con la passione per la musica: casi celebri sono Jared Leto con i suoi Thirty Seconds to Mars o Keanu Reeves con i Dogstar, ma anche Woody Allen e la sua band jazz. Il protagonista de Il Gladiatore va dunque a inserirsi in questa tradizione e non dimentica certo i suoi fan italiani.

Durante la sua ospitata completamente gratis alla terza serata di Sanremo 2024, Crowe ci ha dunque presentato la sua attività di musicista esibendosi sul palco dell'Ariston con i The Gentlemen Barbers, la band con cui da tempo si diverte a cimentarsi nel ruolo di chitarrista e cantante, annunciando anche le date dei concerti che terrà, durante la prossima estate, proprio nel nostro Paese.

L'esordio in Italia avverrà al Parco Archeologico del Colosseo (e dove, sennò?) il prossimo 23 giugno, mentre a seguire potremo vedere Crowe e la sua band all'Anfiteatro degli Scavi di Pompei (9 luglio), a Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno (13 luglio), ai Giardini Estensi di Varese (14 luglio) e al Teatro Comunale Nouveau di Bologna (16 luglio). I biglietti saranno in vendita dal prossimo 12 febbraio, ma non sono ancora note informazioni relative ai prezzi degli stessi: e voi, darete al Gladiatore una possibilità?