Come si chiama l'astronave di Star-Lord? Curiosità su Guardiani della Galassia

Svelando il suo entusiasmo per il videogioco Starfield, RPG ambientato nello spazio e annunciato da Bethesda nel corso della conferenza di Microsoft all'E3, James Gunn ha confermato che le riprese dell'atteso Guardiani della Galassia vol.3 partiranno negli ultimi mesi del 2021.

In attesa di novità sulla nuova avventura di Star-Lord e compagnia, che rivedremo presto anche in Thor: Love and Thunder, vi siete mai chiesti come si chiama l'astronave guidata dal personaggio di Chris Pratt?

Utilizzata dai Guardiani fino a quando non è stata gravemente danneggiata da un campo di asteroidi e si è schiantata su Berhert nel corso del secondo capitolo, la navicella in questione prende il nome di Milano in onore della cotta d'infanzia di Peter Quill, l'attrice Alyssa Milano, star della serie Streghe andata in onda dal 1998 al 2006.

Originariamente era una delle M-Ship utilizzate dai Ravagers, il sindacato criminale di cui faceva parte anche Yondu, ed è diventato il mezzo principale di Star-Lord da quando aveva dieci anni e si dilettava nelle sue prime operazioni di pirateria, stabilendo il suo nome come criminale intergalattico. Dopo essere stata abbandonata su Berhert è stata poi sostituita dalla Benatar, la nave utilizzata come mezzo principale dagli Avengers dopo il blip.

Intanto, James Gunn ha confermato che Guardiani della Galassia 3 sarà il suo ultimo capitolo della saga.