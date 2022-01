Come cambieranno le regole degli Oscar 2022? Scopriamo insieme tutte le novità

Gli Oscar 2022 si avvicinano, e con la votazioni per le nomination che si apriranno ufficialmente la prossima settimana, cerchiamo di capire cosa cambierà rispetto alle edizioni precedenti degli Academy Awards.

Infatti non tutti sanno che la 94esima Notte degli Oscar porterà con se alcune novità, con nuove regole introdotte a causa della pandemia, ma non solo: vediamo insieme quali saranno i cambiamenti apportati alla nuova edizione della cerimonia.

Innanzitutto, parliamo dei criteri di selezione e di ammissibilità dei film: come nelle precedenti edizioni degli Oscar sotto l'epoca del covid, saranno inclusi anche i titoli usciti direct-to-digital, mentre per quelli arrivati nei cinema è stata concessa una maggiore flessibilità per tempistiche e finestre di distribuzione. Il periodo di ammissibilità, tuttavia, rimane invariato, e saranno presi in considerazione solo i film usciti entro il 31 dicembre 2021, ma a cambiare è l'inizio del periodo di ammissibilità: poiché la 93a edizione degli Academy Awards era stata posticipata, quest'anno saranno ammessi solo i film usciti a partire dall'1 marzo 2021.

Novità anche nelle categorie, a cominciare dalla più importante, quella per il Miglior film dell'anno: come saprete, infatti, dall'84a edizione degli Academy Awards i film ammissibili nella categoria di Best Pictures potevano variare tra un minimo di cinque e un massimo di dieci, in base all'esito del processo di votazione; da quest'anno invece si cambia, e la categoria per Miglior film avrà dieci nominati a prescindere.

Inoltre, è stata anche ridotta la quantità minima di musica originale richiesta per l'idoneità alla categoria della migliore colonna sonora originale (dal 60% al 35%), con ciascun film che potrà iscrivere alla gara un massimo di cinque canzoni inedite. Inoltre, le shortlist passeranno da 10 a 15 film nelle categorie Miglior cortometraggio d'animazione, Miglior cortometraggio documentario e Miglior cortometraggio live action.

Vi ricordiamo che la Notte degli Oscar si terrà il 27 marzo prossimo. Per altre letture, scoprite i primi principali favoriti alla vittoria di Miglior Film.