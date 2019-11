Come cambia Thanos da Avengers: Infinity War ad Avengers: Endgame?

Un personaggio come Thanos era troppa roba da includere in un solo film: caso unico finora nel Marvel Cinematic Universe, per analizzare a dovere e quindi sconfiggere il Titano Pazzo sono stati necessari ben due film tutt'altro che brevi.

La costruzione di un villain finalmente complesso e ricco di sfaccettatura è stata sicuramente un compito parecchio arduo per gli sceneggiatori Christopher Markus e Stephen McFeely, che durante un'intervista rilasciata a ComingSoon hanno spiegato le differenze tra il Thanos che abbiamo conosciuto in Avengers: Infinity War e quello sconfitto in Avengers: Endgame.

"Il Thanos della seconda parte di Endgame è quello che non ha ancora le Gemme, ha soltanto sentito parlare della prima e di dove potrebbe nascondersi. Il suo piano di utilizzarle per risolvere i problemi dell'universo è ancora poco più di una fantasia, quindi continua a operare secondo un concetto tipo 'uccidiamo un sacco di gente, così la popolazione diminuirà'. Ma è anche un personaggio che non ha ancora subito la perdita delle due figlie. Gamora in particolare, lui l'aveva cresciuta per essere la sua erede, e lei l'ha abbandonato. È stato un evento che l'ha riportato con i piedi per terra. Il suo progetto di un impero perfetto crolla miseramente tra Guardiani della Galassia ed Avengers: Endgame" hanno spiegato i due sceneggiatori.

Markus e McFeely hanno anche fornito una spiegazione su un certo buco di trama riguardo Captain America e Mjolnir; Chris Evans, dal canto suo, ha ammesso di aver preferito impugnare il martello di Thor piuttosto che il suo storico scudo.