Come sta Bruce Willis? La moglie Emma Heming aggiorna i fan sui social

La famiglia di Bruce Willis non perde la speranza nel supportare l'attore nella sua lotta quotidiana contro la demenza, e in queste ore la moglie della star Emma Heming Willis ha pubblicato su Instagram un aggiornamento sullo stato di salute del marito.

L'ex modella 45enne, fondatrice di Make Time Wellness, ha pubblicato sulla sua pagina social il video che potete trovare in calce all'articolo, dichiarando: "So che sembra che mi stia godendo la vita nel migliore dei modi ma vi assicuro che non è così, vi assicuro che devo sforzarmi ogni singolo giorno per poter essere felice. Lo faccio per le mie due figlie e per Bruce, che non vorrebbe che vivessi in un altro modo. Devo fare del mio meglio per il bene mio e della mia famiglia. Quando non ci prendiamo cura di noi stessi, non possiamo prenderci cura di nessuno che amiamo. Sto solo facendo del mio meglio, e lo dico anche a voi: se state attraversando un brutto momento prendetevi un attimo della vostra giornata e staccate la spina per un secondo, cercate di fare qualcosa di bello per voi stessi. Quando non ci prendiamo cura di noi stessi, non siamo utili alle persone che amiamo e di cui vogliamo prenderci cura. Ecco perché le vostre foto, le parole di sostegno e di amore per me e la mia famiglia, sono molto utili per noi”.

Bruce Willis e Emma Heming si sono sposati nel 2009 e hanno avuto due figlie, Mabel (11) ed Evelyn (9). Willis ha anche tre figli adulti dal suo matrimonio con Demi Moore: Tallulah (29), Rumer (34) e Scout (31).

Nel frattempo, secondo le indiscrezioni Quentin Tarantino vorrebbe Bruce Willis in The Movie Critic, il suo decimo e ultimo attualmente in lavorazione, per omaggiare la loro amicizia e soprattutto la carriera della star: stando ai report, l'autore sarebbe in contatto con la famiglia della star e, pur di averlo nel suo film, sarebbe anche disposto ad inserire un montaggio di vecchi filmati d'archivio qualora le sue condizioni di salute non gli dovessero permettere di recarsi sul set per filmare nuove scene.