Black Panther 2, come sarebbe stato con Chadwick Boseman? Rivelata la storia originale!

La sceneggiatura del secondo capitolo sulla Pantera Nera del MCU, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Black Panther: Wakanda Forever, sappiamo essere stata stravolta dopo la prematura scomparsa di Chadwick Boseman. Ma se il film non avesse perso il suo protagonista, quale sarebbe stata la trama?

Proprio di questo ha parlato il regista Ryan Coogler, che durante la sua recente intervista al New York Times ha affermato che il rapporto tra padri e figli sarebbe stato il fulcro della vicenda. Namor, anche in questo caso, avrebbe preso parte alla pellicola come villain, mentre Nakia avrebbe dato alla luce il figlio di T'Challa (Toussaint), durante l'assenza di quest'ultimo, scomparso per 5 anni per il Blip di Thanos.

"Cosa faremo con il Blip? Questa era la sfida. Non era assolutamente simile a quello che abbiamo fatto. Sarebbe stata una storia padre-figlio dal punto di vista di un padre, perché il primo film era stato una storia padre-figlio dal punto di vista dei figli".

Il regista ha continuato: "Nella sceneggiatura (originale), T'Challa era un padre che però era stato assente per cinque anni dalla vita di suo figlio. La prima scena era una sequenza animata. Sentivamo Nakia parlare con Toussaint. Diceva: "Dimmi cosa sai di tuo padre". Così capivamo che non sapeva chi fosse suo padre, che fosse la Pantera Nera. Non l'aveva mai incontrato e Nakia si era risposata con un tizio haitiano. Quindi, torniamo alla realtà, nella notte in cui tutti tornano dal Blip. Vediamo T'Challa incontrare il ragazzo per la prima volta".

"Poi c'è uno stacco in avanti di tre anni, e lui è essenzialmente co-genitore", ha continuato Coogler. “Abbiamo avuto alcune scene folli per Chad, amico. Il nostro nome in codice per il film era "Summer Break" e il film parlava di un'estate che il ragazzo trascorreva con suo padre. Per il suo ottavo compleanno, fanno un rituale, dovevano uscire nella foresta e vivere con quello che trovavano. Ma succede qualcosa e T'Challa deve andare a salvare il mondo con suo figlio al fianco. Quello era il film".

E a voi sarebbe piaciuta come idea? Avete apprezzato la versione finale con protagonista Shuri? Diteci la vostra qui sotto nei commenti!