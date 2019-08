Ecco come apparirebbe Taron Egerton nei panni di Wolverine

Con l'ormai certa introduzione degli X-Men nel Marvel Cinematic Universe sono già da tempo cominciate le scommesse su chi vedremo nel ruolo di chi: il personaggio più chiacchierato è ovviamente Wolverine, interpretato per quasi due decenni da un ormai iconico Hugh Jackman.

Se ne sono fatti di nomi di attori ritenuti adatti a sostituire l'attore di The Prestige, con Kit Harington che sembrava il più papabile dopo la notizia del suo arrivo nella scuderia Marvel, salvo poi essere annunciato come Black Knight ne Gli Eterni.

Con Harington fuori dai giochi, dunque, il nome più probabile sembra essere uno di quelli che circola da più tempo, ovvero quello di Taron Egerton: l'attore, recentemente nelle sale con Rocketman, sembrerebbe incontrare il gradimento dei fan che da tempo ormai chiedono a gran voce a Marvel di farci un pensierino.

Nell'attesa di sviluppi, comunque, qualcuno ha cominciato a dar sfogo alla fantasia immaginando Egerton proprio nei panni del celebre mutante: la fan art è stata messa in circolo su Instagram, e i pareri generali sembrano piuttosto buoni. Capito, Marvel?

Qualcuno, invece, si è recentemente autocandidato per il ruolo di un altro discepolo del dottor Xavier: Cameron Cuffe, infatti, ha non troppo velatamente dichiarato che sarebbe felicissimo di interpretare Ciclope. Per degli eroi che entrano, comunque, ce n'è uno che esce tra il clamore generale: anche James Gunn ha voluto dire la sua sull'addio di Spider-Man.