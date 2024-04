Come sta andando Wish in streaming su Disney+: numeri da riscatto o da nuovo flop?

Come sta andando Wish in streaming su Disney+? Il film animato, che è stato un insuccesso al box office globale, potrebbe riscattarsi conquistando gli abbonati della piattaforma, dunque andiamo ad analizzare i numeri registrati dopo il debutto.

Come già accaduto diverse volte in passato con i film che hanno fallito nelle sale cinematografiche, Wish ha ritrovato subito nuova vita su Disney+: in appena 5 giorni dal debutto, infatti, il nuovo Classico d'animazione dei Walt Disney Animation Studios con protagonisti Ariana de Bose e Chris Pine ha totalizzato la cifra impressionante di 13,2 milioni di visualizzazioni, il terzo miglior esordio di sempre per un Classico Disney dietro solo ad Encanto e Frozen II.

Questa ovviamente non è la prima volta che un film dei Walt Disney Animation Studios che ha sottoperformato al botteghino è in grado di raggiungere un pubblico molto più ampio su Disney+ e di riscattare in questo modo il suo pessimo risultato nelle sale: anzi ultimamente il trend è stato molto spesso questo, per una dinamica che illustra bene il cambiamento verso cui l'industria è andata incontro negli ultimi anni.

