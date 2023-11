Come sta andando The Marvels in Italia? I numeri al box office

Come sta andando The Marvels in Italia? Stando alle previsioni della vigilia, The Marvels rischia di avere un box office molto inferiore rispetto alla media degli altri titoli targati Marvel Cinematic Universe, vediamo come si sta comportando nel nostro paese dopo i primi giorni.

Al momento della stesura di questo articolo, che fa riferimento agli ultimi dati di box office disponibili (vale a dire quelli degli incassi di giovedì 9 novembre), The Marvels ha esordito al secondo posto della classifica dei migliori incassi, bloccato dallo strapotere di C'è ancora domani di Paola Cortellesi.

Il film, che trovato una buonissima continuità nelle sale, non ha mollato la prima posizione e durante la giornata di ieri giovedì 9 novembre ha incassato altri 413mila euro circa con una media di 880, salendo ad un totale impressionante di 8,8 milioni, che ne fanno il miglior titolo italiano post-pandemia. Dopo aver esordito al secondo posto durante il primo giorno di programmazione, mercoledì 8 novembre, proprio 'a causa' di C'è ancora domani, The Marvels ha mantenuto ancora una volta il secondo posto anche nel secondo giorno di programmazione, dal quale ha incassato altri 176mila euro, con una media di 513 e un totale che al momento ammonta a 458mila euro. Vedremo se la situazione si ribalterà durante il week-end o se Paola Cortellesi continuerà a dominare Brie Larson e i Marvel Studios.

Al terzo posto, nel frattempo, Five Nights at Freddy’s supera i 4 milioni, grazie ad un incasso di ulteriori 64mila euro. Per altri contenuti recuperate la spiegazione del finale di The Marvels.