Come sta andando Ghostbusters: Minaccia Glaciale al box office? I primi dati di incasso

Ghostbusters: Minaccia Glaciale uscirà ad aprile in Italia, ma in queste ore il nuovo film della famosa saga cinematografica ha fatto il suo esordio nelle sale del Nord-America: scopriamo insieme quali risultati sta ottenendo al box office.

Il film, evento centrale di questa primavera per Sony Pictures, ha iniziato la sua corsa al botteghino con 4,7 milioni di dollari, incassati durante le anteprime di giovedì: i dati del primo vero e proprio giorno di programmazione, ovvero venerdì 22 marzo, usciranno nelle prossime ore e saranno importanti per stabilire se Ghostbusters: Minaccia Glaciale riuscirà a rispettare le aspettative degli analisti, che si aspettano un primo week-end da circa 43-45 milioni di dollari solo in Nord-America.

La stampa non ha accolto in modo esattamente positivo il film, dato che Minaccia Glaciale attualmente ha un punteggio del 44% su Rotten Tomatoes. Tuttavia, un'eventuale reazione positiva del pubblico potrebbe aumentare il potenziale di incassi del film, aumentando la forbice prevista dagli analisti.

Ricordiamo che Ghostbusters: Minaccia Glaciale è ambientato due anni dopo gli eventi del precedente capitolo della saga, e include il ritorno dei membri del cast Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Celeste O'Connor e Logan Kim, insieme ai protagonisti originali Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Annie Potts e William Atherton. Inoltre, tra le new entry ci sono anche Kumail Nanjiani e Patton Oswalt.

In Italia la data d'uscita è fissata all'11 aprile prossimo.