Come sta andando Civil War al box office: la scommessa di A24 ha ripagato?

Come sta andando Civil War al box office? La famosa casa di produzione A24 ha scommesso molto sul film di Alex Garland, che può vantare il budget più alto di sempre per lo studio, quindi è chiaro che gli incassi rappresenteranno una questione fondamentale per la società.

Fortunatamente però, i primi risultati sono molto incoraggianti: negli Stati Uniti e in Canada, infatti, l'esordio di Civil War dalle anteprime è stato di 2,9 milioni di dollari, il miglior risultato di sempre per la A24 dalle proiezioni del giovedì: ora il film punta anche a far registrare il weekend di apertura più alto di sempre per un film A24, e le previsioni sembrano essere dalla sua dato che si parla di un incasso di circa 20 milioni di dollari nel fine settimana di apertura in Nord-America (alcune stime arrivano addirittura a 24 milioni di dollari, mentre altre si tengono basse fino a 15 milioni di dollari, ma anche questa forbice batterebbe il record della A24, mentre un’apertura di fascia alta porterebbe Civil War a spodestare Godzilla e Kong: Il nuovo impero, giunto al suo terzo fine settimana).

Il film horror del regista Ari Aster, Hereditary, detiene attualmente il weekend di apertura più alto per A24, dato che nel 2018 esordì con un incasso da 13,6 milioni di dollari: per un confronto, Hereditary aveva incassato 1,3 milioni di dollari nelle anteprime di giovedì, e chiuse la sua run nelle sale con un incasso da 44,1 milioni di dollari a livello nazionale e 82,8 milioni di dollari in tutto il mondo. Sulla base delle sue anteprime, Civil War sembra essere sulla buona strada per fare la storia.

In Italia il film uscirà il 18 aprile. Per altri contenuti guardate il trailer di Civil War.

