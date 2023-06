Come sta andando Avatar: La via dell'acqua in streaming? Provate ad indovinare

Avatar: La via dell'acqua è approdato su Disney+ e negli Stati Uniti è disponibile in streaming anche su HBO Max, e in un aggiornamento che non dovrebbe sorprendere proprio nessuno registriamo che il film di James Cameron sta andando ovviamente fortissimo.

Come segnalato da The Wrap, infatti, Avatar: La via dell'acqua è stato il film più trasmesso in streaming negli Stati Uniti lo scorso fine settimana, secondo l'ultimo ranking di film di Whip Media. Il ranking di Whip Media si basa sui dati di TV Time, la sua app di tracciamento di TV e film con 26 milioni di utenti registrati in tutto il mondo. Probabilmente non è una sorpresa, considerando che l'ultimo film di Avatar di James Cameron ha incassato 2,3 miliardi di dollari al botteghino, diventando il terzo miglior incasso di tutti i tempi e stabilendo un nuovo record al box office per il post-pandemia.

Una dato importante tracciato da questi primi giorni di streaming è quello dell'equilibrio del suo pubblico, diviso quasi equamente tra uomini (51,6%) e donne (48,4%), sempre secondo i dati di Whip Media. Inoltre, il film ha attirato anche spettatori di tutte le età, con la fascia di età pari o inferiore a 24 anni che rappresenta la fetta più grande della torta al 17,1%., seguita da un 14,5% di età pari o superiore a 50 anni e del 15% di età compresa tra 30 e 34 anni. Ricordiamo che nei prossimi giorni Avatar: La via dell'acqua arriverà anche in home-video fisico, tra dvd, bluray e 4K.

Per altre letture, vi segnaliamo che questa settimana la Disney ha rinviato tutti i sequel di Avatar: cliccate sul link per scoprire tutte le nuove date d'uscita.