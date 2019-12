Come ti ammazzo il bodyguard: il sequel ha una data d'uscita ufficiale

A più di due anni dall'uscita del primo film, Lionsgate e Millennium hanno ufficialmente confermato la data d'uscita per il sequel di Come ti ammazzo il bodyguard, che rivedrà formata l'improbabile coppia composta da Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds.

I due studios hanno fissato il 28 agosto 2020 come data d'esordio della nuova pellicola nelle sale statunitensi, e al momento in quello stesso slot non è stato ancora annunciato nessun altro film. Sebbene una conferma per la fine di agosto non sia l'ideale per un film che vuole uscire nel periodo estivo, ricordiamo che il primo film uscì nelle sale nel weekend del Labor Day e incassò circa 177 milioni di dollari in tutto il mondo, un discreto successo considerando il budget di 30 milioni (secondo quanto riportato). Questa strategia potrebbe rivelarsi fruttuosa, dato che in quel periodo la Lionsgate avrà in sala anche Bill & Ted Face the Music che arrivati al 28 agosto sarà già al suo secondo weekend di programmazione.

Per Ryan Reynolds si tratterà della seconda maggiore uscita del 2020, dato che il 3 luglio precedente sarà nelle sale con la commedia fantascientifica Free Guy. Di ritorno nel cast di Come ti ammazzo il bodyguard 2 ci sono anche Samuel L. Jackson, Salma Hayek, e Richard E. Grant, mentre tra le new entry svettano i nomi di Antonio Banderas, Morgan Freeman, e Frank Grillo. Patrick Hughes sarà ancora in cabina di regia, lavorando sulla sceneggiatura nuovamente scritta da Tom O'Connor.

Nella prima pellicola, Reynolds vestiva i panni di un bodyguard ingaggiato per proteggere un famigerato sicario, interpretato nel film da Jackson. Il film segue lo stravagante duo in un viaggio da Londra alla Corte internazionale di giustizia olandese per permettere al sicario di testimoniare contro un dittatore dell'Est Europa, interpretato da Gary Oldman. Su queste pagine potete leggerne la recensione.

Attualmente, Reynolds è impegnato nella promozione di 6 Underground, il nuovo film di Michael Bay dal 13 dicembre scorso disponibile su Netflix.