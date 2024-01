Come ti ammazzo il bodyguard, Gary Oldman imparò a parlare russo per il film!

Molto spesso sui set vengono fatte richieste molto particolari agli attori, in particolare coloro che prediligono il method acting e sono abituati ad acquisire competenze diverse durante le riprese. Per Come ti ammazzo il bodyguard, Gary Oldman fu costretto ad imparare addirittura il russo.

Nonostante la pellicola con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson sia stata addirittura vittima di un cambio di regista all'ultimo secondo, ciò non ha messo da parte in alcun modo l'impegno che i produttori vollero da parte dei registi durante la realizzazione del film. Ciò li spinse a chiedere a Gary Oldman di imparare il russo in maniera fluente per interpretare il villain del film e renderlo il più fedele e reale possibile.

L'attore per mesi studiò con un vero coach di lingua russa studiando in maniera approfondita l'accento e la parlata in modo da non avere problemi di nessun tipo. "Probabilmente avrei potuto imparare 'Amleto' parola per parola nel tempo che ho dedicato alle mie battute" ha ironizzato l'attore, riferendosi al lunghissimo tempo impiegato pe preparare in maniera ottimale il suo personaggio. Il grande lavoro lo ha portato, però, ad un risultato eccellente dal punto di vista dialettale.

