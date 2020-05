Come ti ammazzo il bodyguard: i fan dovranno aspettare più del previsto per il sequel

La reunion sul grande schermo di Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds subirà un ritardo piuttosto consistente. Il sequel di Come ti ammazzo il bodyguard è stato posticipato al 2021 a causa della pandemia globale di Coronavirus che sta pesantemente condizionando anche l'industria dell'entertainment. I fan dovranno pazientare ancora un po'.

In Come ti ammazzo il bodyguard, diretto da Patrick Hughes, il miglior bodyguard del mondo, Michael Bryce (Ryan Reynolds) è incaricato di proteggere un temibile sicario, Darius Kincaid (Samuel L. Jackson), il quale riesce a cavarsela in ogni occasione. Bryce e Kincaid si ritroveranno, loro malgrado, a condividere una giornata in compagnia, scoprendo di avere molte più cose in comune di quanto pensassero inizialmente. I due dovranno fare i conti con un malvagio dittatore bielorusso, interpretato da Gary Oldman.



Il sequel di Come ti ammazzo il bodyguard riporterà sullo schermo gran parte del cast del primo film, tra cui Reynolds e Jackson, oltre a Salma Hayek nel ruolo di Sonia, la moglie di Kincaid, e Patrick Hughes nuovamente al timone come regista.

Secondo indiscrezioni la trama dovrebbe essere ambientata in Europa, con Bryce ancora coinvolto in una storia complicata che coinvolge anche Darius Kincaid e la moglie. Inizialmente Come ti ammazzo il bodyguard doveva uscire ad agosto ma a causa dei ritardi e delle cancellazioni imposte dal virus, il sequel vedrà la luce soltanto nel 2021.

Nel cast del sequel anche Antonio Banderas e Richard E. Grant, che vanno ad aggiungersi ad un parterre di star già molto ricco.