Comcast ha intenzione di alzare l'offerta per acquisire la Fox al posto della Disney!

In questi casi si potrebbe dire, tranquillamente,! Un nuovo report diafferma chesarebbe intenzionata ad alzare la propria offerta per acquisire la Twentieth Century Fox al posto della

Secondo il report, Comcast - da sempre una delle frontrunner per compare la Fox prima della Disney - avrebbe tutta l'intenzione di superare i 52.4 miliardi di dollari offerti dalla Disney per comprare lo studio. Ovviamente Disney e Fox hanno annunciato l'acquisizione lo scorso dicembre, rilasciando anche un comunicato stampa ma, come detto dagli addetti ai lavori, l'acquisizione non è completa e ci vorrà almeno un anno per essere completato.

A mettere i bastoni tra le ruote alla Casa di Topolino, dunque, arriva Comcast, pronta a tutto per 'rubare' la Fox alla Disney da sotto il naso. Stando a CNBC, Rupert Murdock avrebbe visto l'opzione "Disney" come una scelta sicura in quanto, una possibile acquisizione di Comcast non avrebbe avuto vita facile viste le regolamentazioni del governo. Un accordo simile sarebbe stato paragonato al tentativo della At&T di acquisire Time Warner e che ha affrontato una forte opposizione governativa. Certo, se At&T finirà per comprare la Warner, Fox potrebbe anche ripensare all'offerta di Comcast e vendersi a loro piuttosto che alla Disney.

Vi terremo aggiornati.